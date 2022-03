Everton suspende com três parceiros russos de imediato após invasão à Ucrânia

O inglês Everton é mais um clube do futebol a cortar relações com empresas da Rússia após a invasão do país à Ucrânia. Seguiu os passos do Manchester United e do Schalke 04. Nesta terça-feira, o clube de Liverpool anunciou a suspensão imediata de patrocínio com as empresas USM, Megafon e Yota.

A Megafon, empresa de telefonia russa, estava no clube desde 2017, quando assinou contrato de Naming Rights do Centro de Treinamento por cinco temporadas e se tornou a patrocinadora principal da camisa. Em 2019 houve uma renovação do acordo, com as cifras aumentando consideravelmente, e a marca chegando às placas de publicidade do estádio e também no time feminino. Parte do grupo, a Yota figurava na manga das camisas. A USM é a empresa holding majoritária do grupo Megafon.

Leia Também Schalke 04 rompe patrocínio com estatal russa após 15 anos de parceria

"O clube confirma que suspendeu com efeito imediato todos os acordos de patrocínio comercial com as empresas russas USM, Megafon e Yota", anunciou, em nota, o Everton, sem esconder sua tristeza com a invasão à Ucrânia.

Todos no Everton continuam chocados e entristecidos pelos terríveis acontecimentos que se desenrolam na Ucrânia. A diretoria e comissão técnica lamentaram a guerra e mostraram solidariedade a Mykolenko, ucraniano do elenco.

"Esta situação trágica deve terminar o mais rápido possível, e qualquer perda de vidas deve ser evitada", seguiu. "Os jogadores, a comissão técnica e todos que trabalham no Everton estão dando total apoio ao nosso jogador Vitalii Mykolenko e sua família."