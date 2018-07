Everton tem lesão confirmada e pode desfalcar o Grêmio por até um mês

O atacante Everton passou por exames neste sábado e teve confirmada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. A previsão do departamento médico é que o jogador, que se machucou durante o treino da última sexta-feira, desfalque o Grêmio pelo período de três a quatro semanas.

O técnico Roger Machado fechou parte do treinamento deste sábado e não confirmou quem será o substituto do atacante na partida contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador tem a opção de manter o esquema tático se optar pela entrada de Pedro Rocha. Mas também pode usar um esquema com um jogador a mais no meio-campo. Aí manteria Ramiro entre os titulares, já que o volante Maicon volta ao time depois de cumprir suspensão.

A única baixa certa é a do zagueiro Pedro Geromel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo por 2 a 1, fora de casa, no último domingo. O provável Grêmio para a partida terá: Marcelo Grohe; Edílson, Walace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon e Douglas; Luan, Miller Bolaños e Pedro Rocha (Ramiro).