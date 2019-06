Everton tem lesão confirmada e vira desfalque no São Paulo

O meia-atacante Everton sofreu uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita e será desfalque no São Paulo para a partida contra o Atlético-MG, na quinta-feira, pela nona rodada do Brasileirão. O diagnóstico saiu nesta segunda-feira, e o jogador já está em tratamento. O tempo de recuperação pode levar cerca de dois meses.

Everton sofreu a lesão ainda no primeiro tempo do confronto com o Avaí, no último sábado. Ele teve de ser substituído e foi filmado chorando no banco de reservas.

Sem Everton, o técnico Cuca terá novamente de mudar o sistema ofensivo do São Paulo. Marquinhos Calazans, que entrou contra o Avaí, surge como principal favorito para iniciar a partida diante do Atlético-MG.

Everton fica no departamente médico pela terceira vez nesta temporada. Em fevereiro, o meia-atacante sofreu um estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda e foi desfalque por cinco jogos. Na sétima rodada do Brasileirão, ele não atuou contra o Cruzeiro porque havia sofrido uma concussão cerebral no jogo anterior diante do Bahia.

O São Paulo iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Atlético-MG. O técnico Cuca contou apensa com os reservas em campo, enquanto os titulares realizaram trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

Em relação ao jogo contra o Avaí, o treinador terá os reforços de Igor Vinícius e Hernanes. O lateral cumpriu suspensão, e o meia tinha perdido os treinos ao longo da semana por conta de uma viagem à Itália. Por outro lado, além de Everton, o São Paulo terá o desfalque do volante Tchê Tchê, que recebeu o terceiro cartão amarelo.