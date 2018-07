Éverton tem lesão diagnosticada e vira dúvida no Flamengo para final

O Flamengo ganhou um novo problema às vésperas da final da Copa do Brasil. O meia Éverton sofreu uma lesão muscular no empate da última quarta-feira diante da Chapecoense, pela Copa Sul-Americana, e se tornou dúvida para o confronto decisivo com o Cruzeiro, que acontecerá no próximo dia 27, no Mineirão.

Éverton acusou dores musculares contra a Chapecoense e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Submetido a exames médicos nesta quinta, o meia teve uma lesão na panturrilha esquerda diagnosticada e já iniciou tratamento para estar em campo na decisão.

Se de fato não puder atuar na final contra o Cruzeiro, Éverton será mais um sentido desfalque para o Flamengo. Diego Alves, Rhodolfo, Everton Ribeiro e Geuvânio não podem atuar por não estarem inscritos na Copa do Brasil. Por isso, Vinícius Júnior seria o provável substituto do jogador.

A comissão técnica do Flamengo deu folga ao elenco nesta quinta-feira, após o retorno de Chapecó. Os jogadores se reapresentam no Ninho do Urubu nesta sexta, quando iniciam a preparação para o duelo diante do Sport, que acontecerá no domingo, no Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro.