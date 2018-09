Everton trabalha na folga do São Paulo e dá indício de retorno

O meia-atacante Everton deu mais um indício de que voltará a ser opção para o técnico Diego Aguirre no São Paulo. Nesta segunda, ele esteve no CT da Barra Funda trabalhando com bola ao lado do volante Araruna. Os dois se recuperam de lesões e treinaram no dia em que o restante do elenco curtiu a folga. A reapresentação do grupo será nesta terça.

Supervisionados pelo fisioterapeuta Betinho, os jogadores fizeram exercícios aeróbios no gramado com alternância de velocidade, direção e intensidade. A atividade, com bola, foi moderada pelo membro do departamento médico e fez com que a dupla progredisse neste processo de recuperação.

Pela manhã, a dupla já havia feito fisioterapia. Everton se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda sofrido no duelo com o Ceará, no dia 26 de agosto, enquanto Araruna trata de uma tendinite no calcanhar esquerdo. Ambos seguirão a programação da comissão técnica antes de trabalhar novamente com Aguirre. Além deles, o lateral-direito Bruno Peres (estiramento no músculo adutor direito) também treinou no Reffis nesta segunda.

Desfalque nas últimas três partidas do São Paulo, Everton é esperado para jogar o clássico do próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Autor de cinco gols no ano, ele é o líder em assistências da equipe na temporada, com seis passes para gol. Além do meia-atacante, o time terá as voltas de Reinaldo, que cumpriu suspensão contra o Bahia, e Arboleda, que serve a seleção equatoriana.