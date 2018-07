Éverton treina normalmente no Flamengo, mas será reavaliado na quarta Não foi nesta terça-feira que o departamento médico definiu se o meia Éverton terá ou não condições de enfrentar o Corinthians no domingo, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu um desconforto muscular diante do Inter, no último fim de semana, e ainda precisará passar por exames para saber se poderá entrar em campo.