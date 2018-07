Everton vacila e jogará desempate na Copa da Inglaterra

Com o apoio de sua torcida e empolgado por ter eliminado o Liverpool na fase anterior do torneio, o Oldham foi para cima e abriu o placar logo no início da partida, com Obita, aos 13 minutos, aproveitando chute cruzado. Apenas 12 minutos depois, no entanto, o Everton empatou, com Anichebe, que ganhou no corpo do zagueiro e fuzilou.

A virada do Everton veio logo no início do segundo tempo, com Jagielka. Aos três minutos, o zagueiro aproveitou escanteio da esquerda e, mesmo sendo seguro, conseguiu cabecear para o gol. Quando o confronto parecia definido, Smith, também de cabeça, empatou aos 49 minutos e garantiu uma sobrevida ao Oldham.