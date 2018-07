Everton vence e encosta no G4 do Campeonato Inglês

Com o resultado, o Everton chegou a 51 pontos, se aproximando do G4, porque o Chelsea perdeu na rodada e estacionou nos 55. O Tottenham está no terceiro lugar, com 57, enquanto o Arsenal soma 53. Os quatro times brigam por duas vagas, uma vez que o Manchester United já está assegurado e o Manchester City segue isolado na segunda posição.

O único gol do jogo em Liverpool foi todo construído por Mirallas. O belga recebeu a bola praticamente na meia-lua defensiva, depois de a zaga do Everton cortar um cruzamento, ganhou do primeiro marcador, atravessou o meio-campo, driblou bonito o zagueiro, invadiu a área e tocou na saída do goleiro.