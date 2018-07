Everton vence e se aproxima da fase de grupos da Liga Europa; Ajax se complica

Reforçado por Wayne Rooney, o Everton se aproximou da vaga na fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira, ao vencer o Hajduk Split em Liverpool. O atacante passou em branco, mas ajudou a equipe a derrotar o adversário croata por 2 a 0, com gols de Michael Keane e Gueye.

Com o resultado, o Everton deve se garantir na fase de grupos na semana que vem. Para tirar a vaga do clube inglês, o Hajduk Split precisaria derrotar o adversário por três gols de diferença na partida de volta, que acontecerá na próxima quinta-feira, na Croácia.

O triunfo do Everton foi decidido no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Baines aproveitou saída errada do adversário, foi à linha de fundo e cruzou para Keane marcar. A defesa croata voltou a vacilar, Rooney ficou com a sobra e encontrou Gueye, que tocou na saída do goleiro aos 45.

A nota triste do duelo ficou por conta de uma confusão ocorrida ainda no primeiro tempo. Momentos após o primeiro gol do Everton, torcedores croatas atiraram rojões no gramado e tentaram invadir o campo. A partida chegou a ficar paralisada, até que os policiais conseguissem garantir a segurança dos jogadores.

AJAX PERDE

Atual vice-campeão da Liga Europa, o Ajax pode ficar de fora da fase de grupos da competição. Isso porque a equipe holandesa caiu diante do Rosenborg por 1 a 0 nesta quinta-feira, mesmo atuando diante de sua torcida em Amsterdã. Adegbenro foi o herói da vitória norueguesa.

Com o resultado, o Ajax terá que buscar a classificação fora de casa, na Noruega. Quinta-feira que vem, o time holandês volta a encarar o Rosenborg e precisa vencer por dois gols de diferença, ou por um desde que o placar seja superior a 1 a 0, para não cair precocemente no torneio.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta quinta-feira, o Dínamo de Kiev visitou o Marítimo em Portugal e ficou no empate sem gols. Para confirmar a vaga à fase de grupos da Liga Europa, o time ucraniano terá que vencer por qualquer placar o adversário na partida de volta, quinta-feira que vem, em casa.

Resultado ainda melhor conseguiu o Olympique de Marselha, que arrancou um empate por 1 a 1 com o Domzale, na Eslovênia, e pode até empatar por 0 a 0 em casa, na França, semana que vem, para se classificar.

Outros placares desta quinta-feira pela última fase eliminatória da Liga Europa foram: Partizan Belgrado 0 x 0 Videoton, Osijek 1 x 2 Austria Viena, Legia Varsóvia 1 x 1 Sheriff, Viitorul Constanta 1 x 3 Red Bull Salzburg e Brugge 0 x 0 AEK Atenas.