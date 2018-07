Everton vence, ultrapassa o United e assume 5º lugar; Leicester vacila e empata

No mesmo dia em que viu um jogador de sua equipe, o meia Ross Barkley, envolvido em um caso polêmico no qual um jornalista do diário britânico The Sun foi acusado de racismo contra o atleta, o Everton venceu o Burnley por 3 a 1, em casa, e assumiu a quinta posição do Campeonato Inglês, com 57 pontos.

O resultado fez o time de Liverpool ultrapassar o Manchester United, que tem a mesma pontuação, mas ocupa o sexto lugar por estar em desvantagem nos critérios de desempate. A equipe comandada por José Mourinho, porém, tem três jogos a menos na tabela e ainda atuará por esta 33ª rodada neste domingo, quando recebe o líder Chelsea no Old Trafford. Já o Burnley estacionou nos 36 pontos e ocupa a 14ª posição.

No confronto em Liverpool, o Everton abriu o placar aos 4 minutos da etapa final com um gol de Phil Jagielka, mas, pouco depois, aos 7, Sam Vokes empatou para os visitantes em uma cobrança de pênalti.

Já aos 26, Ross Barkley voltou a ser protagonista, mas agora de um fato positivo envolvendo o seu nome, ao participar diretamente do lance que resultou no segundo gol do Everton, marcado contra por Ben Mee, do Burnley. E apenas três minutos depois, aos 29, Lukaku balançou as redes para decretar o 3 a 1 no placar.

LEICESTER CEDE EMPATE

Com a cabeça inevitavelmente mais focada no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, terça-feira, na Inglaterra, o Leicester vacilou neste sábado ao abrir 2 a 0 sobre o Crystal Palace, fora de casa, mas depois ceder o empate por 2 a 2 ao adversário.

O resultado fez o atual campeão nacional ficar na 12ª posição, com 37 pontos, enquanto o Crystal Palace é o 15º, com 35. Robert Huth e Jamie Vardy marcaram para fazer o Leicester se ver próximo da vitória, mas Cabaye e Benteke também balançaram as redes, já na etapa final, para assegurar a igualdade.

Em outros três jogos já encerrados neste sábado pelo Inglês, o Watford venceu o Swansea por 1 a 0, Sunderland e West Ham empataram por 2 a 2 e o Stoke City derrotou o Hull City por 3 a 1. Dois destes resultados mantiveram Swansea e Sunderland estacionados nas respectivas 18ª e 20ª posições, dentro da zona de rebaixamento, com 28 e 21 pontos. Já o Watford foi aos 40 na décima colocação e o Stoke vem logo atrás, em 11º, com 39. O West Ham, por sua vez, é o 13º, com 37, enquanto o Hull está logo acima da zona do rebaixamento, em 17º, com 30.