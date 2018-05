Everton volta a treinar com bola e pode reforçar Grêmio contra o Ceará

O técnico Renato Gaúcho ganhou uma boa notícia no treino do Grêmio desta quinta-feira. O atacante Everton, se mostrando recuperado fisicamente, voltou a treinar com bola e indicou que poderá fazer seu retorno ao time no fim de semana, na partida contra o Ceará, no domingo, em rodada do Brasileirão.

Everton estava afastado desde o clássico com o Internacional, disputado no dia 12. Ele sofrera uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda durante o Gre-Nal e passou os últimos dez dias em tratamento.

Inicialmente, seu afastamento era previsto em três semanas. Mas, nesta quinta, ele participou normalmente do treino comandado por Renato Gaúcho no gramado do CT Luiz Carvalho.

Outros destaques da atividade foram o atacante André, o meia Douglas e o volante Arthur. André participou do treino porque não jogou na noite de quarta, por não estar inscrito na fase de grupos da Copa Libertadores. Os titulares na vitória sobre o Defensor por 1 a 0 fizeram apenas trabalho regenerativo nesta tarde.

Arthur, por sua vez, correu ao redor do gramado, demonstrando boa condição física. Ele ainda recupera a preparação física antes de retomar as atividades com bola com os demais companheiros.