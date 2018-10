Everton volta ao Grêmio contra o River Plate; Luan não deve jogar

Grande mistério no jogo de ida diante do River Plate, Luan deverá ser novamente desfalque do Grêmio para o confronto de volta, nesta terça-feira, na Arena. Ainda lesionado, o atacante provavelmente será uma sentida baixa no time gaúcho para o duelo que vale uma vaga na decisão da Libertadores. Já Everton treinou e tem presença confirmada.

Depois de sentir um incômodo por causa da fascite plantar que há tempos o atrapalha, Luan sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. E é justamente este problema que deve tirá-lo do confronto desta terça.

O técnico Renato Gaúcho fez mistério nesta segunda e impediu a entrada dos jornalistas na maior parte da atividade realizada no CT Presidente Luiz Carvalho. Quando os portões foram abertos, o elenco já realizada um treino recreativo, sem Luan.

No duelo de ida, o atacante chegou a viajar com o elenco e a expectativa era de que estivesse em campo, mas acabou ficando de fora após mistério que durou até momentos antes da partida. Desta vez, porém, a ausência parece certa.

Se Luan está fora, a boa notícia no Grêmio é o retorno do atacante Everton. Recuperado também de lesão muscular, que o afastou da partida de ida na Argentina, o jogador trabalhou ao lado dos colegas nesta segunda-feira e mostrou ter condições de reforçar o time. Resta saber se Renato vai utilizá-lo desde o início ou deixá-lo no banco, como opção para o segundo tempo.

O treinador vai informar a escalação apenas momentos antes da partida, mas a tendência é que o Grêmio atue com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Paulo Miranda (Bressan) e Cortez; Michel, Cícero, Maicon, Ramiro e Alisson (Everton); Jael.