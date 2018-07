Evitar a euforia é desafio do Ituano na semana da final do Paulistão

ITU - O elenco do Ituano se reapresentou na manhã desta terça-feira no Estádio Novelli Júnior, em Itu, após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, e a palavra de ordem na retomada dos treinos foi humildade. O técnico Doriva e os jogadores deixam claro que, além do Santos, outro grande adversário para enfrentar ao longo da semana é a euforia e o excesso de confiança.

"O fato de ter vencido dá uma pequena vantagem, mas não vamos usar isso como conforto, pelo contrário. O Santos vai vir com tudo para cima e temos que estar ainda mais atentos. Isso (vitória por 1 a 0 no primeiro jogo) não pode gerar acomodação", disse o treinador.

O meia Jackson Caucaia destaca que o jogo deste domingo será especial, mas que os atletas do Ituano precisam entrar com o mesmo pensamento da primeira partida da decisão. "O Doriva fala muito para mantermos os pés no chão, pois não ganhamos nada. Foi só um jogo. Agora é ter tranquilidade, porque será uma partida ainda mais complicada", projetou o meia.

A imprensa compareceu em bom número ao treino do time de Itu e o tranquilo ambiente do Novelli Júnior deu espaço às sucessivas entrevistas e clima de decisão. Doriva tenta equilibrar a badalação com a seriedade e aposta na conversa para manter o time com a cabeça no lugar.

"A gente tem que conter a euforia. Tem mais 90 minutos para conseguir o tão esperado título. Vamos trabalhar essa semana para sairmos vitoriosos. Isso é o que temos conversado bastante com o Doriva", disse o jovem lateral-esquerdo Dener, assustado com a presença de tantos jornalistas. "É muito mais fácil jogar do que dar entrevista, mas faz parte", brincou.

O Ituano treina novamente nesta tarde de terça, em atividade que será aberta à imprensa, e depois inicia período de concentração. O treino de quinta e sexta será fechado, para que Doriva tenha maior privacidade com seus jogadores.