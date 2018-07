Evitar uma surpresa é a ordem do Palmeiras contra o Botafogo

O Palmeiras queria chegar no mata-mata do Campeonato Paulista em uma posição mais confortável, mas o quarto lugar geral é a realidade e, antes de pensar em uma possível semifinal contra um rival fora de casa, tem de encarar o Botafogo, às 11h, no Allianz Parque. Como já foi surpreendido por times do interior, o respeito ao adversário de Ribeirão Preto é grande para evitar novo baque.

Oswaldo tem o hábito de conversar bastante com o elenco e para essa partida o assunto foi esquecer o que ficou para trás. Como se a primeira fase do estadual fosse uma mera pré-temporada, afinal de contas, um tropeço hoje faz com que todas as conquistas e fracassos no Paulistão tenham sido em vão.

Já imaginando que pudesse enfrentar o time interiorano, Oswaldo não vai encarar um adversário totalmente desconhecido. “No meio da primeira fase, a gente passou a acompanhar mais o Botafogo e a Portuguesa, que pareciam que poderiam passar. Acho que vai ser o suficiente para termos conhecimento do que vamos ter pela frente”, analisou.

Oswaldo não pretende mudar o time. Vai repetir a formação que já está na cabeça do torcedor e com os dias contatos. Hoje, Cleiton Xavier e Kelvin já aparecem no banco de reservas, ao lado de Valdivia, e o trio deve, em breve, se tornar boas opções para o treinador. Os dois meias, inclusive, devem ser titulares em breve. “Eles voando em campo, vão jogar”, disse Oswaldo.

O zagueiro Tobio, com dores musculares, está fora da partida e abre espaço para Victor Ramos, que ganhou a disputa com Jackson como reserva imediato

MISTÉRIO

O técnico Régis Angeli não quis revelar quem joga, acreditando que possa dificultar a vida de Oswaldo. Ele confirmou o setor defensivo e do meio para frente disse ainda ter dúvidas. O garoto Vitor, de 20 anos, considerado uma das maiores apostas do clube nos últimos anos, deve ser titular. Ele apareceu com destaque na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, quando marcou um gol.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS:

Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Aouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Cristaldo

Técnico: Oswaldo de Oliveira

BOTAFOGO:

Renan Rocha; Gimenez, Eli Sabiá, Halisson e Dênis; André Rocha, Liel, Bruno Costa e Rodrigo Andrade; Vítor e Diogo Campos

Técnico: Régis Angeli

JUIZ: Marcelo Rogério

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 11h