Evo Morales compra direitos para transmitir jogos da Bolívia de graça

LA PAZ - O Governo do presidente boliviano Evo Morales comprou os direitos de transmissão televisivos das partidas da seleção do país nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, para transmiti-los pelo canal estatal.

Segundo o diário governamental Cambio, a aquisição, por uma quantidade não revelada, serve para "democratizar o futebol e devolver à torcida esportiva nacional a possibilidade de seguir por sinal aberto a campanha da seleção boliviana nas eliminatórias sul-americanas".

"É uma decisão e um desejo que sempre teve o presidente Evo Morales de levar o futebol a todos os bolivianos. Que a paixão seja para todos os bolivianos", disse o gerente do canal estatal, Marcos Santibáñez.

As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014 começarão em outubro deste ano e terminarão em julho de 2013.