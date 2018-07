Evo Morales convida técnico espanhol para seleção

A primeira foi durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, na única vez em que a seleção boliviana participou de um Mundial. "Aproveitei esta visita para conversar com o professor Azkargorta e expressar meu grande desejo para que ele volte a dirigir a seleção, visando o próximo Mundial", revelou o Evo Morales, nesta quinta-feira, à Agência Boliviana de Informação.

Após o Mundial de 1994, Xavier Azkargorta teve uma rápida passagem pela seleção chilena. No verão de 2008, o técnico espanhol treinou o Valência. A Bolívia não estará na Copa do Mundo da África do Sul.