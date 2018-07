Evolução das obras da Allianz Parque é mostrada em fotos aéreas

SÃO PAULO - Com previsão de entrega para junho deste ano, a Allianz Parque está em fase final da construção e a construtora WTorre aproveitou o momento para divulgar imagens aéreas da evolução da obra desde o seu início. Primeiro houve a demolição parcial do antigo Parque Antarctica para que sua estrutura desse lugar à moderna arena. O estádio do Palmeiras será o grande presente no centenário do clube para sua torcida.

Decorada em tons de verde, a Allianz Parque contará com telões na cobertura, localizados atrás de cada gol. De acordo com a WTorre, os modelos têm uma área superior a 103 m², o que faz com que eles sejam os maiores utilizados em ambientes internos no Brasil. As cadeiras terão três tons de verde e formarão um mosaico nas arquibancadas. O valor da arena está estimado em R$ 660 milhões, R$ 260 milhões a mais do valor inicial previsto.

A última parte da obra será a fixação do gramado. Desde que parou de jogar no Palestra Itália, a diretoria manda os jogos do time em estádios da cidade, como a Arena Barueri e o Pacaembu. O estádio municipal tem sido a maior aposta do Palmeiras.