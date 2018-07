Evolução do Flamengo renova esperança de Zé Ricardo na briga pelo título brasileiro

A vitória do Flamengo sobre o Figueirense por 2 a 0, na manhã deste domingo, no Pacaembu, reforçou a fé do técnico Zé Ricardo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto a menos que o líder Palmeiras na 26ª rodada, o treinador destacou o comprometimento de seus comandados na busca pela ponta da tabela.

"A gente viu uma equipe se cobrando mesmo com a vantagem por 2 a 0, cobrando concentração e acho que assim vamos formando um grupo. A gente continuar evoluindo é uma necessidade. Estamos nos aproximando do terço final da competição, vemos a evolução da equipe, dá esperança que a gente possa brigar pelo título até o fim da competição."

Para o treinador, a disputa acirrada pelo topo será a "tônica" até a última rodada e o bom desempenho do time rubro-negro passa a pressão para os adversários. Terceiro colocado, o Atlético-MG só empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 e viu a distância para os concorrentes aumentar. Autor do primeiro gol da partida, Willian Arão acredita que os jogadores devem se concentrar apenas no próprio trabalho. "A gente tem de fazer nossa parte independente deles, temos de ganhar todas as nossas partidas."

Zé Ricardo também destaca o fato de o Flamengo se sentir à vontade fora do Rio e elogia o apoio da torcida por todo o Brasil. No Pacaembu, a equipe contou com quase 30 mil torcedores nas arquibancadas. "O Flamengo vem se sentindo bem em todos os lugares. E a gente fica feliz de passar felicidade para a torcida. A gente trabalha para estender essa boa fase o maior tempo possível, o apoio da torcida tem sido fantástico, a gente percebe pelas ruas, no hotel sempre tem uma grande quantidade de torcedores. É um momento muito feliz", exalta o técnico.

Apesar da satisfação com o "mar de rosas" que vive o Flamengo, o treinador reconheceu a dificuldade da equipe nas finalizações no Pacaembu. "Fiquei feliz pela produção da equipe, a gente preparou a equipe para atacar, tomar conta do meio-campo para frente para evitar rebotes do adversário. Mas ainda bem que hoje não precisamos dos gols que perdemos, é um ponto a ser observado."

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (Espírito Santo), no domingo, às 16 horas. Durante a semana, o compromisso do time carioca é pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, às 21h45, o time rubro-negro encara o Palestino no Chile.