Evolução do time está dentro do planejado, diz Luiz Felipe Scolari

BELO HORIZONTE - Uma derrota na estreia, dois empates a seguir e uma vitória, de goleada, sobre um adversário fraco e improvisado. Nos números, o saldo de Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira ainda é relativamente baixo. Na prática, no entanto, a caminhada é firme. Pelo menos na avaliação do próprio treinador, que nesta quarta-feira faz seu quinto jogo nesta sua volta ao comando da equipe, às 22 horas, contra o Chile, no Mineirão. Acompanhe todos os lances da partida no estadao.com.

Para ele, tudo o que vem ocorrendo está dentro do planejado. "A gente vai somando tudo e posso dizer que, no quinto jogo, 80% do que imaginávamos está dentro do contexto", analisou Felipão, que discorda dos que entendem que a seleção ainda está em construção. "A construção da seleção está bem mais adiantada do que muitas obras para a Copa."

Felipão foi anunciado como treinador da seleção no final de novembro, teve seu primeiro jogo em fevereiro e até agora a única coisa que fugiu ao script que diz ter traçado foi justamente a derrota por 2 a 1 para os ingleses na estreia. "Eu só não esperava ter perdido da Inglaterra. Não queria perder porque era o meu primeiro jogo, tinha trabalhado na Inglaterra (treinou o Chelsea), tem o contexto histórico", justificou. "Mas perdi, fazer o quê? Agora é correr atrás no dia 2 (de junho, quando o Brasil enfrentará novamente os ingleses, desta vez no Maracanã)."

Depois daquela derrota para a Inglaterra na estreia de Felipão, o Brasil disputou mais três amistosos: empatou com Itália (2 a 2) e Rússia (1 a 1) e, por fim, goleou a Bolívia (4 a 0). Agora, o adversário será o Chile, na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte.