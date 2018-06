Evra acerta com West Ham até o término de sua suspensão na Uefa

O West Ham anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Patrice Evra, de 36 anos. O jogador estava sem clube após ter sido demitido do Olympique de Marselha há três meses.

Em novembro do ano passado, Evra chutou o rosto de um torcedor do time francês na arquibancada antes do início do duelo contra o Vitória de Guimarães, em Portugal, pela Liga Europa. Ele levou o cartão vermelho antes de a bola rolar e, no dia seguinte, o Olympique anunciou sua saída.

Por conta da agressão, o jogador ainda foi suspenso das competições organizadas pela Uefa até o fim de junho deste ano. Como ele pode atuar os campeonatos nacionais, o West Ham firmou contrato com Evra até o término de sua suspensão na Uefa.

"Foi o acerto mais rápido de toda a minha vida", comentou. "Quando você vai fazer um acerto e o dinheiro não é um obstáculo, o acerto pode ser feito em cinco minutos. O mais importante para mim foi poder me juntar ao West Ham e ajudar meus companheiros a conquistar vitórias", prosseguiu.

A message from Patrice Evra: pic.twitter.com/AjEz7A6Gxg — West Ham United (@WestHamUtd) 7 de fevereiro de 2018

Evra estava de férias em Dubai e viajou até Londres para fechar contrato com seu novo clube. O lateral-esquerdo voltará a jogar o Campeonato Inglês após quatro anos. Ele defendeu o Manchester United por oito temporadas. Em seu último ano, ele foi comandado pelo técnico David Moyes, que hoje é gerente do West Ham.

"Estou muito feliz em voltar a disputar o Campeonato Inglês, adoro essa competição. Fiquei muito contente que me procuraram. Só de pensar nesta manhã que iria voltar a treinar me fez sorrir", finalizou.