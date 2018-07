Evra é apresentado como novo reforço da Juventus e exalta clube

O lateral-esquerdo Patrice Evra foi apresentado nesta quinta-feira como novo reforço da Juventus e declarou que a chegada ao clube italiano foi a escolha certa para a sequência da sua carreira. O jogador francês, de 33 anos, estava no Manchester United desde 2006.

"No momento em que a Juventus me procurou, eu sabia que esta era a decisão correta. A Juventus tem a mesma cultura vencedora que eu", afirmou Evra, que assinou um contrato por duas temporadas com o clube de Turim.

A Juventus acertou a contratação de Evra no início de julho em um transação com o Manchester United por 1,2 milhão de libras (aproximadamente R$ 4,6 milhões). Agora, ele vai tentar ajudar o clube de Turim a conquistar o título do Campeonato Italiano pela quarta temporada consecutiva.

"Fui tricampeão com o Manchester United, mas fazê-lo quatro vezes consecutivas é muito mais complicado, por isso, este é um bom objetivo", disse Evra, que fez elogios ao seu último clube. "Foi realmente difícil deixar o Manchester United", acrescentou o francês.