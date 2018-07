Ewandro se destaca no São Paulo e pode ganhar chance

SÃO PAULO - Os bons treinos e a personalidade demonstrada nos jogos começam a colocar o garoto Ewandro em posição de destaque no São Paulo. Cria das categorias de base e uma das maiores apostas do clube para o futuro, o atacante pode ser uma das novidades na escalação para o duelo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Estádio 1.º de Maio.

Na atividade desta quarta-feira, Ewandro fez parte de uma equipe com 15 jogadores onde estavam todos os titulares, enquanto Ademilson e Osvaldo, que vinham ocupando vaga no ataque, ficaram no grupo dos reservas. Ele fez um dos gols e foi bastante elogiado pelo técnico Muricy Ramalho.

Aos 17 anos, Ewandro foi "adotado" pelos mais velhos do grupo e não esconde a empolgação. "Procuro conversar com todos no CT, porque agora me sinto parte desta família. As brincadeiras também ajudam bastante, porque ainda estou conhecendo melhor os meus novos companheiros", afirmou o jogador.

Muricy tem tomado muito cuidado com Ewandro e Boschilia, outro garoto da base que desponta como candidato a talento. Os dois integraram a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foram promovidos logo depois da participação do clube no torneio. A ideia do técnico é colocá-los gradualmente na equipe para que possam pegar experiência e irem se acostumando com o profissional.

"Tenho trabalhado forte para buscar os meus objetivos. E o Muricy tem me ajudado bastante nisso. Espero que nossa relação melhore cada vez mais, porque ele tem experiência no futebol. Até aqui, tem sido muito bom esse período de aprendizado no time principal", disse Ewandro.