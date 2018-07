Ewerthon afirma que vaga mostra força do Palmeiras

O atacante Ewerthon afirmou que a classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa do Brasil mostrou que o elenco da equipe é qualificado. O jogador entrou no intervalo e participou do gol do time no empate por 1 a 1 com o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada.

Veja também:

Palmeiras admite sufoco, mas valoriza a entrega do time

Palmeiras empata no final e garante a vaga nas quartas de final

"Estamos mostrando a identidade deste grupo e a importância que a Copa do Brasil tem para nós. Com o torcedor do nosso lado, estamos felizes", comemorou Ewerthon, apostando que o Palmeiras pode ir ainda mais longe na Copa do Brasil.

O atacante apontou a experiência do Palmeiras como fator fundamental para conter a pressão do Atlético-PR. "Nós já sabíamos que enfrentaríamos dificuldades, a torcida empurrou muito o time deles, o Atlético também mostrou muita vontade, mesmo com um jogador a menos. Mas mesmo assim conseguimos fazer o gol que garantiu nossa classificação", disse.

Ewerthon comemorou o fato de ter participado do gol do Palmeiras, marcado pelo meia Lincoln, aos 43 minutos do segundo tempo. "Nós sofremos um gol que poderia ter nos complicado, mas eu, o Márcio Araújo e o Lincoln conseguimos fazer uma grande triangulação e empatamos", afirmou.