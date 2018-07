Ewerthon chega ao Rio e mostra confiança no Palmeiras

A delegação palmeirense desembarcou na tarde deste sábado no Rio, onde enfrentará o Vasco neste domingo, em São Januário, às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o atacante Ewerthon mostrou confiança na possibilidade de conquistar a segunda vitória seguida na competição.

"Todo mundo sabe da força do Vasco jogando em seu estádio, mas nós estamos confiantes. A equipe está se encaixando aos poucos, já melhoramos bastante o nosso sistema defensivo e vamos buscar os três pontos amanhã (domingo), claro, sem deixar de respeitar o adversário", afirmou Ewerthon, em entrevista publicada pelo site oficial do Palmeiras.

O elenco palmeirense chegou ao Rio de Janeiro depois de ter realizado um treino recreativo na manhã deste sábado na Academia de Futebol. Depois da atividade, alguns jogadores treinaram finalizações em chutes de fora da área e cobranças de falta, com vistas no duelo com o Vasco.