Ex-advogado de Santos e Flu manda recado para brasileiros na Libertadores: 'Abram o olho'

O advogado Mario Bittencourt não poupou críticas a Conmebol em sua rede social após a polêmica expulsão do zagueiro Dedé, do Cruzeiro, na derrota do time mineiro para o Boca Juniors por 2 a 0, quarta-feira, pela Copa Libertadores. Famoso por salvar o Fluminense do rebaixamento e defender o Santos no caso Sánchez (que o clube acabou sendo eliminado da Libertadores), o advogado pediu atenção aos brasileiros para evitar que sejam prejudicados mais uma vez.

Bittencourt pediu que os clubes brasileiros se unam contra a Conmebol e alertou para que Grêmio e Palmeiras abram o olho em seus jogos pela competição continental. O advogado ainda disse que houve uma covardia com o Cruzeiro.

Veja o texto na íntegra abaixo:

"Pouco mais de 20 dias atrás os direitos do Santos foram vilipendiados na Conmebol sem que houvesse qualquer comoção ou revolta por parte dos brasileiros, exceto, claro, dos Santistas, que perceberam a classificação indo embora de maneira covarde.

Eu sou advogado do caso e posso afirmar que o Santos continua sendo prejudicado em todas as decisões. Aliás, não só não houve comoção por parte do grande público, como também não houve qualquer manifestação dos clubes brasileiros em favor do alvinegro praiano. A mídia falou um pouco, mas também deixou o assunto morrer.

Agora, que todos viram a covardia feita contra o Cruzeiro, a revolta é geral, mas como sempre, tardia e ineficaz! Já faz tempo que os clubes brasileiros vem sendo violentados dentro e fora do campo por esta entidade que faz questão de mostrar que os países que “hablan espanhol” são mais queridos que o país com 5 estrelas da copa do mundo no peito.

Este ano, o favorecimento aos clubes argentinos fica claro, posto que quatro deles foram beneficiados, enquanto o Santos foi detonado em caso idêntico. River, San Lorenzo, Independiente e Boca Juniors foram agraciados dentro e fora de campo. Onde acho que está o problema? Na falta de representatividade do futebol brasileiro sim, mas muito mais na falta de união dos clubes que, ao invés de serem apenas adversários dentro do campo e parceiros fora dele, são inimigos.

Ninguém “compra o barulho” de ninguém e todos seguem prejudicados ano após ano. Em 2008, quando o Sr. Hector Baldassi veio dentro do Maracanã arrancar o título do Fluminense no apito, nenhum clube brasileiro se insurgiu. Acharam graça.

Agora, no caso do Santos, nenhum clube se posicionou indignado com o absurdo ocorrido e deu no que deu, ou seja, ontem enfiaram a mão no Cruzeiro. O Santos ontem, de maneira digna, através de sua rede social, se manifestou a favor do Cruzeiro, mas é um caso raro de solidariedade no futebol brasileiro.

Ou nossos clubes se unem e se posicionam de forma dura contra o que está ocorrendo, ou seguiremos todos nós prejudicados. Duvido que alguma empresa patrocine com altos valores uma competição sem os clubes brasileiros. Duvido. Que Grêmio e Palmeiras abram o olho!!".