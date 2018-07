Ex-alvo do Palmeiras, Willian José jogará no Zaragoza O atacante Willian José por pouco não voltou ao Brasil para atuar no Palmeiras. As duas partes tinham tudo acertado, o jogador chegou a falar como reforço do clube, mas no último momento a negociação travou. Somente nesta sexta-feira, ele definiu seu novo destino, e será o Real Zaragoza, tradicional equipe espanhola mas que hoje disputa a segunda divisão do país.