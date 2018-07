Ex-Arsenal, Bendtner assina por três anos com o Wolfsburg

Ex-jogador do Arsenal, Nicklas Bendtner foi oficialmente confirmado nesta sexta-feira como novo reforço do Wolfsburg. O atacante dinamarquês assinou um contrato de três anos com o clube alemão, depois de ter deixado a equipe inglesa no final da temporada passada do futebol europeu.

Antes de acertar com o Wolfsburg, Bendtner encerrou, em julho passado, um vínculo de nove anos com o Arsenal, sendo que neste período ele chegou a atuar por empréstimo por Juventus, Sunderland e Birmingham. Com 26 anos de idade, ele disputou um total de 171 jogos pelo time de Londres e marcou 47 gols, depois de ter sido contratado junto ao Copenhague em 2005.

O técnico Dieter Hecking comemorou a contratação de Bendtner, que chega a um time que se sagrou campeão do Campeonato Alemão em 2009 e terminou a edição passada da competição em quinto lugar. "Nicklas é exatamente o tipo de jogar que estávamos procurando. Ele se encaixa em nosso perfil e irá fortalecer a nossa equipe", disse o treinador.