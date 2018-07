Ex-assessor de Cabral dirige firma de segurança

Responsável pela segurança do Maracanã, inclusive durante a Copa do Mundo , a Sunset Vigilância e Segurança Ltda. tem como diretor o tenente-coronel PM Anderson Fellipe Gonçalves. Ele atuou na equipe de segurança do então governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), e foi exonerado, em dezembro de 2013, da Subsecretaria Militar. Lá, ocupava cargo comissionado (cuja nomeação dispensa concurso público). A empresa também fez a segurança do estádio na Copa das Confederações, há um ano, e da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), encontro católico que trouxe o papa Francisco ao Rio, em julho de 2013. Entre seus clientes citados no site da empresa estão a Odebrecht (dona da Odebrecht Properties, administradora do Complexo do Maracanã), o carnaval de rua do Rio, restaurantes, condomínios, bancos, centros de convenções e casas de shows.

Por meio de sua assessoria, Cabral disse que "cabem ao consórcio responsável, as avaliações técnicas quanto a empresas que precise contratar para prestação de serviços". Ele não detalhou as funções do militar em seu governo. A realização, no Rio, de grandes eventos, como a Copa do Mundo, foi bandeira política do governador. O tenente-coronel também consta como dirigente da Sunplus Sistema de Serviços Ltda., que faz a limpeza do Maracanã.

Reportagem publicada pelo site da ESPN, em maio passado, informa que o tenente-coronel fundou a Sunset em 2006, com capital social de R$ 120 mil. Segundo o texto, em 2013, o PM não estava mais entre os sócios. No ano passado, o capital social da empresa chegava a R$ 1,2 milhão. O site informou, porém, ter obtido cartão de visitas de Fellipe como diretor da empresa.

O Estado apurou que o governo brasileiro chegou a propor a atuação de policiais dentro dos estádios e em seus acessos, durante os jogos da Copa do Mundo. Mas a Fifa e o Comitê Organizador Local (COL) barraram a proposta, indicando que empresas privadas seriam contratadas. Os critérios de contratação dessas empresas não são públicos.

Questionados pelo Estado, a Fifa e o COL se recusaram a dizer como foi fechado o contrato com a Sunset. "Por questões contratuais, o Comitê Organizador Local não divulga informações sobre seus prestadores de serviço", informou uma nota da entidade enviada à reportagem.

Esse não é o único caso polêmico envolvendo a segurança de estádios na Copa de 2014. No Ceará, o Sindicatos de Vigias do Estado havia alertado a Fifa de que a empresa contratada para fazer a segurança privada do Castelão, em Fortaleza, era a menos indicada ao trabalho e não daria conta da dimensão do evento. Nos primeiros jogos, ficou clara a falha, e o governo foi obrigado a assumir parte da segurança do jogo entre Brasil x México.

Defesa Em nota, o Consórcio Maracanã Entretenimento, concessionário privado que administra o Maracanã, defendeu a contratação da Sunset.