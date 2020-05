Ex-atacante nigeriano Obasi denuncia suborno na convocação para Copa de 2014

O ex-atacante nigeriano Chinedu Obasi denunciou neste domingo que lhe pediram dinheiro para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2014 com a ameaça de não ser convocado para a seleção africana que disputaria a competição no Brasil.

Obasi, atualmente com 33 anos, disputou seu último jogo com a seleção nigeriana em 2011 e adquiriu passe livre em janeiro após o término de seu contrato com o AIK sueco. Sua melhor fase foi quando defendeu as cores do Hoffenheim e do Schalke, do Campeonato Alemão.

"Era esperado que eu fosse para a Copa do Mundo de 2014; joguei pelo Schalke na Liga dos Campeões e tudo correu bem. No final da temporada, recebi um convite para jogar amistosos na África do Sul", explicou Obasi nas redes sociais.

"Dois dias antes da lista ser divulgada, eles me pediram dinheiro se eu quisesse fazer parte da seleção", acrescentou.

Obasi, que conquistou a prata olímpica em Pequim-2008 e jogou a Copa de 2010, denunciou que sua ausência do Mundial de 2014 provocou o fracasso de sua transferência para uma equipe da Premier League.

No entanto, Valere Houdonou, que fazia parte da comissão técnica da seleção nigeriana na época, explicou há seis anos que Obasi não tinha nível suficiente para estar na lista final da Copa do Mundo, em comparação com outros atacantes como Peter Odemwingie e Ahmed Musa.

"Ele foi convidado como qualquer outro jogador que poderia ir à Copa do Mundo, porque a comissão técnica queria levar o que tinha de melhor para o Brasil", explicou Houdonou. "A questão é: qual atacante ele poderia ter substituído. Ele ficou de fora da lista porque não conseguiu substituir ninguém da equipe", acrescentou.

Mas outro ex-jogador da seleção nigeriana, Daniel Amokachi, que também fazia parte da comissão técnica liderada por Stephen Keshi em 2014, também culpou os jogadores "pelos pagamentos em dinheiro em nosso futebol".

"Os agentes dos jogadores vêm ver os treinadores para oferecer dinheiro a eles, se seus jogadores forem convocados", disse o ex-atacante do Everton, que jogou nas Copas do Mundo de 1994 e 1998.

"Também há dirigentes e treinadores que se tornam agentes e tentam influenciar a favor de seus interesses", acrescentou.

As autoridades nigerianas investigam dirigentes da federação de futebol do país, presidida por Amaju Pinnick, que foram acusados de corrupção.