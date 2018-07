Ex-atacante Ronaldo inaugura laboratório no CT do Corinthians

Com a participação de Ronaldo Fenômeno, o Corinthians inaugurou nesta segunda-feira o LabR9, laboratório de biomecânica e análise dos movimentos no CT do Parque Ecológico. O novo espaço visa melhorias no rendimento de prevenção de lesões dos atletas.

O ex-jogador voltou a deixar no ar a possibilidade de voltar a jogar. No mês passado, ele tornou-se sócio proprietário do Fort Lauderdale Strikers, time dos Estados Unidos, e passou a cogitar a possibilidade de retornar aos gramados para ajudar a promover o seu novo empreendimento.

"Estou me preparando. Vamos ver agora que tenho um clube nos Estados Unidos", disse Ronaldo. O Fenômeno também brincou com o seu peso enquanto segurava uma placa com o nome do médico Joaquim Grava, que dá nome ao centro de treinamento. "A placa é para esconder a barriga", disse.

Com a inauguração do LabR9, o Corinthians passa a ser um dos poucos clubes de futebol no mundo, ao lado de Real Madrid, da Espanha, e Porto, de Portugal, a contar com esse tipo de tecnologia que avalia força, potência, velocidade de reação, equilíbrio, estabilidade, mobilidade e padrão de movimento dos atletas. Além de prevenir lesões, um dos objetivos do laboratório é corrigir erros de execuções de chutes e o tempo de reação dos goleiros.