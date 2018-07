Ex-Atlético de Madrid, Filipe Luís é anunciado pelo Chelsea

O Chelsea anunciou oficialmente nesta quarta-feira que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís. O jogador brasileiro agora depende apenas de ser aprovado nos exames médicos na equipe inglesa para assinar contrato.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube espanhol também informou que o atleta havia comunicado, ao final da última temporada europeia, a sua "vontade de se incorporar à entidade de Londres" e também desejou sorte ao lateral "em seu novo destino".

Filipe Luís chegará ao Chelsea logo após o clube inglês ter negociado o lateral-esquerdo Ashley Cole com a Roma, da Itália, logo após o contrato do jogador chegar ao fim ao término da temporada passada. E Filipe Luís se juntará a Diego Costa como atleta que acaba de trocar o Atlético de Madrid pela equipe inglesa. O atacante brasileiro naturalizado espanhol assinou contrato de cinco anos, na última terça-feira, com o time comandado pelo técnico José Mourinho.

Os valores da transação envolvendo os dois clubes não foram revelados entre as partes, sendo que o Chelsea apenas se limitou a dizer, na curta nota oficial que publicou nesta quarta, que a confirmação da "transação está sujeita ao lateral esquerdo de 28 anos acertar os termos pessoais".

Contratado junto ao La Coruña em 2010, Filipe Luís disputou 180 partidas com a camisa do Atlético de Madrid, pelo qual se sagrou campeão do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, da Liga Europa e por duas vezes da Supercopa da Europa.