Ex-auxiliar de Dunga, Jorginho elogia volta do técnico

A volta de Dunga ao comando da seleção brasileira foi comemorada por alguém que conhece bem o treinador. Auxiliar dele na primeira passagem, entre 2006 e 2010, Jorginho, atualmente técnico do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, admitiu a surpresa com o retorno confirmado nesta terça-feira, mas fez questão de exaltar seu ex-colega e apostou no sucesso dessa nova trajetória.

"É uma surpresa e uma alegria muito grande ver o retorno de Dunga à seleção brasileira. Isso demonstra que o trabalho feito no passado foi bem feito e que deixamos frutos para essa segunda passagem dele no comando técnico. A volta de Dunga como treinador do Brasil é um sinal de que pessoas que entendem de futebol sabem valorizar quando bons resultados são construídos", disse, em comunicado divulgado por sua assessoria.

Apresentado oficialmente nesta terça, Dunga fez questão de exaltar os números de sua primeira passagem. Em quatro anos, foram 42 vitórias, 12 empates e seis derrotas. O último destes jogos perdidos foi diante da Holanda, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, resultado que encerrou a passagem do técnico e, consequentemente, de Jorginho pela seleção.

A história de Dunga com a camisa brasileira, no entanto, é bem mais antiga. Como jogador, foram mais de dez anos defendendo o País, tendo como ponto alto a conquista do tetracampeonato mundial nos Estado Unidos, em 1994, quando ele foi o capitão e levantou a taça. E Jorginho, colega do então volante também naquela Copa do Mundo, ainda como lateral-direito, fez questão de elogiar esta história.

"Dunga foi um grande jogador e é um excelente treinador. É um profissional que conhece muito de futebol e que está sempre buscando informações de jogadores ao redor do mundo. Desejo sorte e sucesso neste retorno e somente o tempo poderá responder que a escolha da CBF foi bem feita para este novo momento na nossa seleção", comentou.