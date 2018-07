Ex-auxiliar de Luxemburgo é demitido após cinco jogos em Portugal

Contratado no ínicio de junho, PC Gusmão não é mais treinador do Marítimo, de Portugal. Em seu primeiro trabalho no exterior, o comandante acumulou quatro derrotas e somente uma vitória, resultados que deixaram o clube na penúltima posição do campeonato nacional, com três pontos.

Cria de Vanderlei Luxemburgo, com quem trabalhou em 2003 no Cruzeiro como auxiliar, o técnico teve sua saída confirmada por meio de nota oficial por parte do time. "O Marítimo informa que chegou a acordo com o treinador Paulo César Gusmão para a rescição do contrato que unia as duas partes. Um acordo celebrado de forma digna, sem custos acrescidos para a instituição, e que revela o entendimento e profissionalismo máximo que sempre expressou o técnico quando ao serviço do Marítimo", diz o comunicado.

A gota d'água para os dirigentes foi o revés no clássico diante do Nacional de Funchal, por 2 a 0, pela quinta rodada da competição. Aos 54 anos, o treinador trabalhou no Brasil pela última vez em fevereiro, dirigindo o Joinville.