Ex-auxiliar de Mano no Corinthians, Carille reencontra amigo na arena

Fábio Carille sempre destaca sua ligação com Tite, mas também tem um passado importante com Mano Menezes, comandante do Cruzeiro, adversário desta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Em 2009, o cruzeirense foi quem levou Carille para o Corinthians e desde então, a amizade permaneceu e o comandante corintiano disse ter pego muito das características do adversário desta quarta-feira.

“Ele gosta da organização defensiva e o que mais me chama a atenção é de como ele consegue rapidamente enxergar o jogo. Em cinco minutos, ele muda um ou dois jogadores de função e parar de sofrer. Isso me chama a atenção e acho que tenho um pouco disso também”, disse o corintiano.

Carille chegou ao Corinthians em 2009, após o auxiliar de Mano, Sidnei Lobo, o indicar para fazer parte da comissão técnica e Mano aprovar sua chegada. Anteriormente, o treinador corintiano fez estágio com o cruzeirense, quando ele dirigia o Grêmio, em 2007.

Quando foi para a seleção brasileira, Mano Menezes levou Carille como observador técnico durante a Copa América de 2011, no único torneio oficial do treinador no comando do time nacional. A amizade de longa data permanece até os dias de hoje, mas será colocada de lado por alguns instantes. “Vai ter um abraço antes do jogo e depois é cada um por si. Só voltamos a nos falar no final da partida”, falou.

Apesar do estreito relacionamento, o corintiano não quis projetar como o Cruzeiro irá para campo. “Ele muda algumas vezes o time, de acordo com o adversário. Ele trabalhou com mais armadores contra o Atlético Goianiense, mas pode vir com dois de velocidade também. Não sei como ele vê o Corinthians”, explicou Carille.

Essa será a segunda vez que os dois treinadores se enfrentam. O primeiro encontro ocorreu pelas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, quando Carille, ainda interino, comandou o Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. No jogo de volta, já sob o comando de Oswaldo de Oliveira, o time paulista perdeu por 4 a 2 e os mineiros avançaram.

Se Carille não sabe que Cruzeiro vai a campo, o Corinthians não tem mistério. O time será o mesmo que derrotou o São Paulo por 3 a 2, no último domingo. A equipe terá Cássio; Paulo Roberto, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô.