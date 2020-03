Ex-auxiliar de Mourinho é cotado para assumir vaga deixada por Abel Braga no Vasco

José Morais, treinador do Jeonbuk, da Coreia do Sul, foi oferecido ao presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello, para repor o vácuo deixado por Abel Braga, que deixou o comando da equipe na última segunda-feira (16). A informação foi divulgada, a princípio, pela Rádio Tupi.

De acordo com a publicação, o empresário brasileiro Pierre Fernandes foi quem ofereceu o treinador angolano diretamente ao presidente do Gigante da Colina. Fernandes pretende introduzir Morais no futebol brasileiro e a saída de Abel Braga gerou o pretexto para contato.

O treinador trabalhou ao lado de José Mourinho em suas passagens pela Inter de Milão, da Itália, pelo Real Madrid, da Espanha, e, por fim, pelo Chelsea, da Inglaterra. Em entrevista aos canais ESPN, em 2019, revelou que suas ideias convergem com as do treinador português.

"Como um dos auxiliares eu tinha que analisar os adversários e dava treinos de campo. Me identificava muito com o pensamento do Mourinho eu organizava meu trabalho para que os jogadores estivessem preparados para os jogos. Fazia vídeos, trabalhos gráficos e de análise", explicou à emissora.

O Vasco da Gama segue na quinta colocação da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, com dois pontos, em três jogos. Abel Braga foi demitido com um retrospecto de quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, em 14 jogos.