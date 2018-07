Ex-Barcelona, Douglas marca seu 1º gol na Espanha em vitória do Sporting Gijón

O lateral-direito Douglas marcou, neste domingo, seu primeiro gol na Espanha. Emprestado pelo Barcelona ao Sporting Gijón, o atleta ajudou na vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o Osasuna, em casa, pela 14.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Após deixar o São Paulo e amargar duas temporadas na reserva do Barcelona, pelo qual jogou apenas três partidas oficiais, Douglas foi emprestado ao Sporting Gijón. No atual clube, o atleta fez sua quinta partida neste domingo, sendo a quarta como titular.

O resultado ajuda a manter o Sporting Gijón fora da zona de rebaixamento, pois foi a 12 pontos, dois a mais que o Deportivo La Coruña, o primeiro da degola. Derrotado neste domingo, o Osasuna aparece na lanterna do Espanhol, com sete pontos.

Em campo, Douglas marcou o segundo gol do Sporting Gijón na partida aos 11 minutos da segunda etapa. Moi Gomez foi à linha de fundo e cruzou para trás na grande área. O lateral recebeu a bola sozinho e bateu firme para as redes. Carlos Carmona fez os outros dois tentos do time. Miguel Flano descontou para o Osasuna, já nos acréscimos.

ALAVÉS E LAS PALMAS EMPATAM - Ainda neste domingo, Alavés e Las Palmas ficaram apenas no empate por 1 a 1, em Vitória, no País Basco. Alexis abriu o placar para os donos da casa e Livaja buscou o empate.

Com o resultado, as duas equipes permanecem na zona intermediária da tabela. Enquanto o Alavés é o 13.º colocado, com 17 pontos, o Las Palmas aparece um pouco mais acima, no décimo lugar, com 20.