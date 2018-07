Ex-Bayern de Munique, zagueiro belga Van Buyten se aposenta

O zagueiro Daniel Van Buyten, que defendeu a Bélgica na última Copa do Mundo e estava sem clube desde quando terminou de cumprir o seu contrato com o Bayern de Munique, resolveu se aposentar do futebol profissional. O jogador de 36 anos confirmou a sua aposentadoria ao recusar uma proposta do Anderlecht, time belga que lhe ofereceu um ano de contrato para atuar pela equipe.

Após o Mundial realizado no Brasil, no qual a Bélgica foi eliminada pela Argentina nas quartas de final, Van Buyten já havia confirmado que não defenderia mais a seleção do seu país. E agora ele optou por encerrar a carreira por não se sentir mais em condições físicas ideias para atuar competitivamente nos gramados.

"Quando eu me comprometo com um projeto, o faço 100%. Meu corpo me diz que isso não é possível e eu não quero falhar em atender as expectativas de um clube como o Anderlecht", ressaltou o atleta, que defendeu o Bayern de Munique entre 2006 e 2014, depois de ter sido contratado junto ao Hamburgo. Antes disso, ele iniciou sua trajetória no futebol profissional no Charleroi, em 1998, e passou por Standard Liège, Olympique de Marselha e Manchester City.

"A diretoria do Anderlecht tomou conhecimento da decisão de Daniel Van Buyten para pôr fim a sua impressionante carreira no futebol. Embora ficasse feliz se ele tivesse fechado com o clube, mas quer expressar o respeito necessário pela decisão do zagueiro central. O Anderlecht deseja tudo de bom a Van Buyten", ressaltou o clube belga ao comentar a recusa do atleta à proposta feita a ele.