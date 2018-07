Ex-Bayern, Felix Magath substitui Mano Menezes na China

Técnico do Bayern de Munique entre 2004 e 2007, o alemão Felix Magath foi oficialmente anunciado nesta quarta-feira como novo comandante do Shandong Luneng, que na última terça-feira havia confirmado a demissão de Mano Menezes. O ex-treinador da seleção brasileira deixou o cargo depois de ter chegado ao clube chinês em dezembro do ano passado, após sair do Cruzeiro para substituir no time asiático.

Magath chega para assumir uma equipe que conquistou apenas uma vitória nos últimos dez jogos e ocupa a 14ª posição do Campeonato Chinês. Entretanto, Mano levou o time pela primeira vez às quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, que serão disputadas no segundo semestre, mas o feito não foi suficiente para mantê-lo no cargo após o treinador ter assinado um contrato de dois anos com o clube.

Com 62 anos de idade, Magath já posou para fotos exibindo a camisa do Shandong Luneng nas mãos e agora tenta emplacar um novo bom trabalho em sua carreira como técnico, na qual conquistou três títulos do Campeonato Alemão, sendo dois pelo Bayern e um pelo Wolfsburg.

Já como jogador, Magtah teve sua fase de maior sucesso com a camisa do Hamburgo, entre 1976 e 1986, período em que conquistou três títulos alemães, uma Copa da Uefa (hoje chamada de Liga Europa) e uma Recopa europeia. Além disso, ele fez parte da seleção alemã que foi campeã da Eurocopa de 1980 e defendeu o time nacional até 1986.

Agora desempregado, Mano Menezes foi o segundo técnico brasileiro de renome demitido em um intervalo de apenas dois dias na China. No último domingo, Vanderlei Luxemburgo deixou o comando do Tianjin Quanjian, que disputa a segunda divisão no futebol do país.