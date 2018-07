Ex-capitão da Atalanta admite manipulação, diz jornal

"Sim, eu sabia sobre a manipulação no jogo entre Atalanta e Piacenza. Dei minha aprovação e apostei", disse Doni, segundo o jornal italiano, ao citar a partida que terminou com a vitória da sua equipe por 3 a 0. "Eu também tentei fazer a mesma coisa no confronto com o Ascoli. Mas foram sempre iniciativas pessoais, não faço parte de nenhuma organização. E o clube não sabe de nada."

Esse caso se arrasta desde junho, quando as primeiras 16 pessoas foram presas e Doni foi colocado sob investigação. Na ocasião, ele alegou inocência. Mesmo assim, acabou sendo banido do futebol por três anos e meio pelo Comitê Disciplinar da Federação Italiana de Futebol. Já a Atalanta, que subiu para a primeira divisão, foi punida com a perda de seis pontos no Campeonato Italiano desta temporada.

"Eu disse sim para a manipulação porque iria beneficiar a Atalanta. Eu nunca teria ouvido a proposta se alguém me oferecesse dinheiro para o meu time perder", afirmou Doni, que continua preso na cidade de Cremona, na Itália, até que o caso se julgado na Justiça. "Cometi um erro e agora não posso nem me olhar no espelho, porque penso na dor que causei na minha família e nos torcedores."