Ex-CEO do Palmeiras, Brunoro fará planejamento estratégico do Santos

O planejamento estratégico do Santos para os próximos anos será formulado por um dirigente historicamente ligado ao Palmeiras. Homem forte da chamada 'Era Parmalat' e CEO do clube alviverde no primeiro mandato do presidente Paulo Nobre, o veterano José Carlos Brunoro foi contratado como consultor santista.

"O Santos está entendendo a importância desse tipo de trabalho. O Clube sai na frente. A empresa (Brunoro Sports & Marketing) irá prestar esse serviço e durante três meses será feito um mapeamento de todas as áreas do clube. Depois será entregue um relatório para as gerências", afirmou Brunoro ao site do Santos.

Além do Palmeiras, Brunoro também trabalhou, entre outros lugares, na gestão do antigo Pão de Açúcar, hoje chamado Audax. Ao mesmo tempo, a empresa dele geria a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), onde Brunoro era o braço direito do presidente Carlos Nunes.

"Tenho muita experiência com o planejamento estratégico. No futebol, vôlei e basquete. Ficamos felizes e motivados pelo Santos entender a importância desse trabalho fundamental para o futuro do Clube", completou Brunoro, em mais uma declaração ao site oficial do Santos.