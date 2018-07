Ex-Chelsea, Avram Grant é o novo técnico de Gana

A Associação de Futebol de Gana anunciou nesta quinta-feira a contratação do novo técnico para a seleção do país. Trata-se do experiente israelense Avram Grant, de 59 anos, que assinou por dois anos e chega para a vaga deixada por Kwesi Appiah, demitido há duas semanas depois da decepcionante campanha na última Copa do Mundo, marcada por diversos problemas extracampo.

Novo treinador de Gana, Avram Grant tem como trabalho mais marcante o Chelsea de 2007/2008. Naquele ano, exercia a função de diretor de futebol no clube, mas assumiu interinamente após a saída de José Mourinho. A equipe rendeu bem com o novo comandante e ele foi efetivado. Foi sob seu comando que os ingleses chegaram à decisão da Liga dos Campeões, na qual caíram diante do Manchester United nos pênaltis.

Sem contrato, foi treinar o Portsmouth. Ele ainda passou pelo West Ham antes de seu último trabalho, pelo Partizan Belgrado, nos últimos cinco meses da temporada 2011/2012. O israelense rescindiu seu contrato com o clube e desde então estava afastado do futebol, até receber o convite de Gana, mais de dois anos depois.

Este será o segundo trabalho de Avram Grant em seleções, já que ele havia comandado Israel entre 2002 e 2006. Em Gana, no entanto, o treinador deverá ter bastante trabalho, pelo menos se for levado em consideração a campanha da equipe na última Copa do Mundo, quando terminou na última posição do Grupo G, com apenas um ponto.

Na ocasião, a equipe foi atrapalhada por problemas extracampo, como discussões sobre premiações e uma briga entre comissão técnica e jogadores, que resultou no corte de Sulley Muntari e Kevin-Prince Boateng da delegação. Grant terá que resolver tudo rapidamente, já que a seleção terá pela frente a Copa Africana de Nações logo em janeiro, na Guiné Equatorial.