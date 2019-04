Ex-clube de Roberto Carlos e Eto’o está perto de decretar falência na Rússia

Um dos clubes que mais prosperaram financeiramente na Rússia no início desta década, o Anzhi Makhachkala, que ficou famoso mundialmente há alguns anos por contratar jogadores de renome em fim de carreira como o lateral-esquerdo brasileiro Roberto Carlos e o atacante camaronês Samuel Eto'o, está perto da falência, conforme revelou nesta terça-feira o técnico Magomed Adiyev.

"O clube sofre e esta palavra é amena demais. Ele está morrendo", afirmou o treinador, após a derrota no Campeonato Russo contra o Akhmat Grozny por 1 a 0, fazendo um apelo aos dirigentes para salvar da falência o clube do Daguestão, república no norte do Cáucaso russo.

De acordo com a imprensa russa, o Anzhi Makhachkala tem uma dívida de 250 milhões de rublos (R$ 15,5 milhões) e vem tendo dificuldades para encontrar patrocinadores, correndo o risco de perder a sua licença profissional para disputar o Campeonato Russo.

Na época de cofres cheios, o clube era propriedade do bilionário russo Souleiman Kerimov, atualmente investigado na França por fraude fiscal. Em 2011, o Anzhi Makhachkala gastou uma fortuna para ter Roberto Carlos e Eto´o no elenco, que era comandado pelo técnico holandês Guus Hiddink. Dois anos depois, outro brasileiro de renome - o meia William, ex-Corinthians e atualmente no Chelsea - foi contratado.

"Isso não dá uma boa imagem do Daguestão, decretar falência sem um motivo sério. Um clube com tanta tradição, com tantos jogadores famosos...", completou o atual técnico do Anzhi Makhachkala. A seis jogos para o fim do Campeonato Russo, o time é o atual 15.º e penúltimo colocado. Nesta quarta-feira enfrentará o CSKA Moscou, que está em quarto lugar.