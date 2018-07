Ex-companheiro de Jô, Guilherme aprova volta de atacante ao Corinthians

Com negociações bem avançadas, o atacante Jô conta com apoio para retornar ao Corinthians. Guilherme, que atuou com ele no Atlético-MG, entre 2012 e 2015, espera para receber o ex-companheiro de braços abertos.

"O Jô pode acrescentar bastante porque é um cara campeão, vencedor e com experiência internacional", disse Guilherme, que não mostra preocupação com a possibilidade de ter mais um concorrente para uma vaga no ataque.

Desempregado, após deixar o Jiangsu Sunin, da China, Jô têm conversado com a diretoria do Corinthians e a tendência é que ele acerte para reforçar a equipe no ano que vem. Com 29 anos, o jogador revelado pelo clube em 2003 poderia chegar para suprir a carência da falta de centroavantes na equipe.

"No momento em que estamos, é importante ter alguém para brigar pela camisa 9 com o Gustavo. São muitos fatores importantes na vinda do Jô. Vamos esperar o desfecho disso para ver o que acontece", completou Guilherme.

Jô é o atacante é o jogador mais jovem que atuou pelo time profissional do clube. Sua estreia ocorreu quando ele tinha apenas 16 anos, na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani. Após deixar o Corinthians, ele passou por CSKA-RUS, Manchester City-ING, Everton-ING, Galatasaray-TUR, Al-Shabab-EAU, além do Atlético-MG e do Jiangsu Sunin-CHI.