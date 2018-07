Ex-companheiro, Magno Alves aposta em Marcão para reerguer o Fluminense

A história da dupla Marcão e Magno Alves já tem quase 20 anos. Companheiros do Criciúma em 1997 e por quase quatro anos no Fluminense, entre o fim dos anos 90 e início dos 2000, eles se reencontraram recentemente, com o retorno de Magno Alves ao clube carioca. Agora, Marcão deixou o cargo de auxiliar e assumiu o comando da equipe, e, para isso, conta com o apoio do atacante com quem dividiu o gramado por tanto tempo.

"Ele tem demonstrado qualidade nos treinos. O Marcão já jogou, tem experiência, é um tricolor. Mesmo não podendo mais, vai querer estar lá dentro jogando conosco. Com a semana de trabalho, vai ajustar bem o nosso time. O grupo está bem animado. Vamos tornar o Maracanã um caldeirão para ter o resultado", declarou Magno Alves.

O primeiro compromisso de Marcão neste retorno ao comando será o duelo diante do Atlético-PR na terça-feira que vem, no Maracanã. E além de confiar no comando do ex-colega, Magno Alves também aposta na presença maciça da torcida no Maracanã para empurrar a equipe neste confronto direto por uma vaga na Libertadores e encerrar um longo jejum de vitórias.

"O torcedor também vai nos apoiar, nós precisamos disso. Ainda temos chance. Confio muito na classificação para a Libertadores. Já provamos que somos capazes. Há desconfiança da torcida, mas creio que a maioria acredita. São seis jogos sem ganhar, mas temos condições de classificar", afirmou o atacante.