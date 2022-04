'Meu amigo se foi para sempre': ex-companheiros lamentam morte de Freddy Rincón

Após a morte de Freddy Rincón, ídolo do Corinthians e com passagem por Palmeiras, Santos e Cruzeiro no Brasil, na madrugada desta quinta-feira (14), ex-companheiros do atleta colombiano foram para as redes sociais para prestar uma última homenagem. Luizão, Alex, Galeano e Vampeta lamentaram o falecimento do ídolo do futebol da Colômbia.

Companheiro de Rincón nas passagens do jogador por Corinthians e Palmeiras, o atacante Luizão não escondeu a tristeza pela perda do amigo. “Foram momentos maravilhosos e inesquecíveis que vivi ao seu lado no Corinthians, no Palmeiras e na vida particular…Que Deus conforte a família”, comentou o jogador brasileiro.

Companheiro de Rincón em um dos maiores times da história do Corinthians, o volante Vampeta também usou as redes sociais para homenagear o atleta e lamentar seu falecimento. "Meu amigo se foi para sempre. No seu lugar ficaram estas saudades eternas, que eternamente serão sentidas com muita tristeza".

Adversário, em um primeiro momento, e companheiro de equipe, em um segundo, o ex-jogador e hoje técnico Alex relembrou como era difícil enfrentar Rincón. "Sofri demais em tê-lo como adversário! Depois tive o prazer de dividir vestiário com ele e aprender demais. Jogava bola demais! Líder, craque e amigo!!! Sempre que me perguntam de adversários difíceis, ele está na minha lista. Ficarão os vários momentos e carregarei sempre as melhores lembranças desse monstro chamado Freddy Rincon".

Companheiro no Palmeiras no começo dos anos 90, o zagueiro Galeano valorizou o momento que teve com Rincón na equipe e lamentou a morte do jogador. "Que grande honra ter dividido os gramados com você. Que grande privilégio ter visto de perto essa lenda jogar. Muita força à família e aos amigos nesse momento de tanta tristeza. Descanse em paz, Freddy".