Ex-Corinthians, André Santos encaminha renovação com o Figueirense

O experiente André Santos, de 35 anos, está perto de renovar o contrato com o Figueirense. De volta ao Brasil após viajar para o México, o lateral-esquerdo, que também atua como meia, vai se reunir com a diretoria nos próximos dias para acertar os últimos detalhes.

Um dos fatores que pesa na permanência de André Santos é a chegada de Hemerson Maria, por quem foi treinado nas categorias de base do clube catarinense. O jogador defendeu o Figueirense em apenas sete jogos na última Série B do Campeonato Brasileiro.

"Logo após o término da Série B viajei, pois precisava descansar do ano desgastante. Minha prioridade é seguir no Figueira. Realizando uma pré-temporada, tenho certeza que posso ajudar o clube nos seus objetivos em 2019", afirmou o jogador.

Revelado pelo próprio Figueirense, André Santos ganhou projeção nacional em 2009, quando fez grande temporada pelo Corinthians. O lateral, que agora atua como meia, também passou por Grêmio, Flamengo, Atlético-MG e times do exterior.

RESCISÃO

Enquanto isso, outros jogadores estão de saída do Orlando Scarpelli. É o caso do meia Daniel Costa, que conseguiu a rescisão de contrato após acionar a Justiça. Com salários e parcelas do FGTS atrasados, ele teve um parecer favorável na 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Agora, o Figueirense negocia um acordo extrajudicial.