Ex-Corinthians, Arana é relacionado e pode estrear pelo Sevilla

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians, pode finalmente estrear pelo Sevilla. Contratado em dezembro pelo clube espanhol, o jogador foi relacionado pelo técnico italiano Vicenzo Montella para o duelo deste sábado contra o Las Palmas, fora de casa, pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol.

É a segunda partida que Arana entra para a lista de relacionados. Contra o Alavés, pela 19.ª rodada, ele também fez parte dos pré-selecionados, mas foi cortado do banco de reservas. Quem, mais uma vez, nem apareceu entre os 19 atletas convocados foi o meia Paulo Henrique Ganso.

Arana, um dos destaques do Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, assinou contrato com o Sevilla em dezembro, mas ganhou logo em seguida férias por conta do desgaste físico sofrido ao longo da temporada brasileira.

O jogador passou a poder ser relacionado pelo Sevilla no início de janeiro, quando foi aberta a janela de transferências da Europa. No entanto, seguiu treinando com o restante do elenco e até então não teve oportunidades de entrar em campo.

Em relação ao time que venceu o Girona por 1 a 0 na última rodada, a equipe titular não deve ter alteração. O argentino Ever Banega e o lateral-direito Sébastien Corchia continuam de fora por lesão.

O técnico italiano relacionou no Sevilla os goleiros Sergio Rico e David Soria, os defensores Layún, Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Carriço, Escudero e Arana, os meio-campistas Geis, Pizarro, Nzonzi, Roque Mesa, Correa, Sarabia e

Franco Vázquez e os atacantes Sandro, Ben Yedder e Muriel.