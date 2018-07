Ex-Corinthians e Fla, André Santos vira reforço do Botafogo-SP

O Botafogo de Ribeirão Preto anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo André Santos, que conquistou títulos por Corinthians e Flamengo e que, entre outros clubes, também já vestiu as camisas de Arsenal, entre 2011 e 2013, e Fenerbahçe, da Turquia, entre 2009 e 2011.

O jogador de 31 anos de idade, campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira em 2009, será apresentado oficialmente já na tarde desta quinta como novo reforço da equipe. Ele estava sem clube desde o segundo semestre do ano passado, quando deixou o Goa, desconhecido time da Índia.

Antes disso, o lateral foi dispensado pelo Flamengo de forma conturbada, depois de ter chegado a apanhar de torcedores após uma derrota para o Inter, no Beira-Rio. Ele encerrou assim a sua segunda passagem pelo time rubro-negro, pelo qual se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2006 e 2013 e foi campeão carioca em 2014.

O melhor momento de sua carreira aconteceu na sua passagem pelo Corinthians, pelo qual se sagrou campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009, antes de se transferir em seguida para o Fenerbahçe. Antes disso, o atleta também foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pelo time corintiano em 2008. Revelado pelo Figueirense, ele também vestiu a camisa do Atlético-MG, com a qual também foi campeão da Série B, em 2006.

Será a primeira passagem de André Santos por um time do interior de São Paulo. Após ser submetido a exames médicos, o jogador assinará contrato para defender a equipe de Ribeirão Preto até o fim deste Campeonato Paulista.