Ex-Corinthians, Jô salva time de rebaixamento e termina como artilheiro do Japonês

Eleito o craque do Campeonato Brasileiro do ano passado e um dos protagonistas do título do Corinthians, o atacante Jô mantém sua forma de fazer gols, mesmo estando do outro lado do mundo e lutando contra o rebaixamento. O ex-corintiano marcou dois gols no empate do Nagoya Grampus por 2 a 2 com o Shonan Bellmare, no último sábado, e salvou a equipe do rebaixamento na última rodada da Liga. Além disso, acabou como artilheiro da competição, com 24 gols.

Jo foi contratado pelo Nagoya Grampus por 10 milhões de dólares (R$ 38,2 milhões nos dias atuais) em janeiro para ser a estrela da equipe. De fato, ele se destacou, mas a fragilidade da equipe fez com que passasse durante todo o campeonato na luta contra o descenso. O ex-corintiano terminou o Campeonato Japonês com 33 jogos e 24 gols marcados, quatro a mais que o também brasileiro Patric, do Sanfrecce Hiroshima.

Para se salvar da queda, o Nagoya sofreu. O Bellmare abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e Jô decidiu na etapa final, com dois gols de pênalti. O primeiro, ele mesmo foi quem sofreu a falta dentro da área e bateu a penalidade. Pouco depois, aproveitou que o zagueiro colocou a mão na bola e acertou mais uma cobrança de pênalti.

Em alta no Japão e com um salário bem elevado para os padrões brasileiros, Jô, de 31 anos, não cogita um retorno ao futebol brasileiro, embora seu nome tenha sido especulado em alguns clubes recentemente.

