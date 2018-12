Ex-Corinthians, Jorge Henrique anuncia saída do Figueirense

Em meio à reformulação no elenco para a temporada 2019, o Figueirense perdeu um dos jogadores com mais tempo de casa. Através do seu Instagram, o atacante Jorge Henrique anunciou nesta sexta-feira que não vai permanecer no Orlando Scarpelli.

"Gostaria de agradecer ao Figueirense por tudo o que vivi no clube, pelo título que conquistamos e pelos amigos que fiz!! Seguimos agora em busca de novos rumos e novas batalhas para enfrentarmos, com muita fé e acreditando no êxito no fim do caminho", escreveu o jogador de 36 anos.

Campeão mundial e da Libertadores pelo Corinthians em 2012, Jorge Henrique tem passagens por Náutico, Atlético-PR, Santo André, Ceará, Santa Cruz, Botafogo, Internacional e Vasco. No Figueirense desde o ano passado, o atacante conquistou o título catarinense em 2018 e foi eleito o melhor jogador do campeonato.